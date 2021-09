Football : Le PSG poursuit son sans-faute et l’OM bat Monaco

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 4-0 face à Clermont samedi soir, en Ligue 1. Les Parisiens n’ont pas eu à forcer leur talent malgré l’absence de leurs Sud-Américains. Doublé de Bamba Dieng pour Marseille à Monaco.

Le Paris Saint-Germain a tranquillement prolongé son départ canon en Ligue 1 avec une cinquième victoire en autant de journées, contre Clermont (4-0), samedi, et parfaitement préparé son entrée en Ligue des champions programmée mercredi. Et Marseille figure désormais sur le podium, guidé par le phénomène Bamba Dieng à Monaco (2-0).

Réconciliation avec Mbappé

L’absence des Sud-Américains n’a pas entravé la course du leader, qui a infligé à Clermont la toute première défaite de son histoire en L1, grâce à un doublé d’Ander Herrera (20e, 31e), un but très réconciliateur de Kylian Mbappé (55e) et une tête d’Idrissa Gana Gueye (65e).

La machine tourne bien, même sans ses Argentins Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes et son Brésilien Neymar, au repos pour avoir joué dans la nuit de jeudi à vendredi en qualifications au Mondial-2022. Toutes ces étoiles devraient rejoindre Mbappé dans la constellation PSG pour les débuts de la phase de poules de la C1 à Bruges, mercredi, où le trio magique Messi-Neymar-Mbappé pourrait enfin être aligné.

Le seul membre de la «MNM’s» sur la pelouse a porté son équipe, impliqué sur trois des quatre buts, et a réussi une opération de charme. Si quelques sifflets ont accompagné son nom à la composition des équipes, par les supporters qui lui en veulent toujours pour ses envies de Real Madrid cet été, sa première action dangereuse a été applaudie (26e). Et son nom a été acclamé sans réserve, et trois fois, sur son but.