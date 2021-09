Football - Le PSG, premier grand rendez-vous de Shaqiri à Lyon

C’est le premier grand rendez-vous du chapitre Olympique Lyonnais pour Xherdan Shaqiri. On ne le saura qu’une bonne heure avant la rencontre dimanche soir, mais il y a fort à parier que l’international suisse, qui est arrivé cet été en France, sera titulaire – comme les deux autres recrues phares de l’OL, Boateng et Emerson – au coup d’envoi du choc de la sixième journée de Ligue 1 contre le PSG.

«On est excités. Mais on va prendre cette rencontre comme n’importe quel autre match», a confié celui que l’on surnomme le «Messi des Alpes», dans un entretien à «Téléfoot», diffusé dimanche matin. «Après, bien sûr c’est le PSG, probablement la meilleure équipe en France, mais on veut rivaliser avec les plus grands et on va là-bas pour jouer notre football, avec confiance, et pour gagner.»