Football : Le PSG prolonge son invincibilité en Ligue 1

Sans Lionel Messi ni Neymar, ménagés, le PSG a poursuivi à Brest son sans-faute en Ligue 1 (4-2), avec le premier but de la saison de Kylian Mbappé.

Avant le bouquet final, Ander Herrera (23e), Mbappé (36e) et Idrissa Gueye (73e) ont posé plus tôt les bases d'un troisième succès en autant de journées. Certes, vu les immenses moyens et ambitions du PSG, le carton plein à ce stade du Championnat ne représente pas grand-chose pour un club qui veut tout gagner cette saison. Mais cela fait deux ans qu'il ne l'avait plus réussi, preuve de la bonne dynamique que l'entraîneur Mauricio Pochettino est en train de créer. «Poche» a vu ses joueurs presser haut l'adversaire, et porter un danger constant sur le but brestois.