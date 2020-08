Football

Le PSG renverse l'Atalanta in extremis

Le PSG est revenu de nulle part face à l’Atalanta Bergame (2-1) en quarts de finale de la Champions League: les Parisiens ont égalisé en fin de match avant de marquer le but victorieux dans les arrêts de jeu.

Au bord de l'abîme depuis l'ouverture du score de Mario Pasalic (27e) et d'une énième désillusion européenne, le sursaut parisien est venu d'un vice-capitaine qui ne lâche rien jusqu'à la «95e minute» et d'un remplaçant toujours exemplaire: Marquinhos (90e) et Eric Maxim Choupo Moting ont sauvé la fête des 50 ans, autant que les espoirs de titre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.