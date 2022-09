Football : Le PSG reprend la tête de Ligue 1

Mais les Parisiens n’ont pas trop tardé non plus à mettre Lafont à contribution, avant de refroidir la Beaujoire: après un travail de récupération de Pablo Sarabia, Messi a remonté une moitié de terrain et servi sur la gauche Mbappé, qui a ouvert la marque d’une frappe enroulée et puissante (0-1, 18e). Les Parisiens n’ont pas été loin de doubler la mise moins de 2 minutes plus tard, mais Lafont s’est interposé.