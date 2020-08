Football

Le PSG sanctionné à cause d’un Tuchel boiteux

Le club parisien a écopé d’une amende de 30’000 euros à cause du coup d’envoi tardif du match face à l’Atalanta. Le fautif désigné: Thomas Tuchel, actuellement en béquilles.

L’image avait de quoi faire sourire: jeudi soir, pendant que son équipe s’arrachait contre l’Atalanta Bergame pour se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions, Thomas Tuchel arborait une énorme attelle au pied gauche sur la touche et a vécu cette rencontre stressante assis sur une glacière.

Quelques jours plus tôt, il a subi une entorse de la cheville qui le contraint à se déplacer en béquilles et faire le moins d’efforts possible. Diminué, Tuchel ne s’est pas présenté à l’heure pour le coup d’envoi face à l’Atalanta. Par conséquent, celui-ci a été retardé de quelques minutes.