Pablo Sarabia a marqué le but de 2-0 sur un service de Danilo (27e) et Leandro Paredes a clôturé la marque d’un superbe coup franc direct (79e) après la réduction du score du jeune attaquant malien Moïse Sahi (69e), joker strasbourgeois efficace une minute après son entrée en jeu.

Serré jusqu’au bout

Avec six journées encore à jouer, le duel de tête entre Lille et Paris s’annonce serré jusqu’au bout. Monaco et Lyon, hôtes respectifs de Dijon et Angers dimanche, restent également encore en course. En attendant l’explication finale, le PSG s’est offert en Alsace le plein de points et de confiance avant de recevoir mardi le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des champions, une petite semaine après la victoire 3-2 en Bavière.