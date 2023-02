Football : Le PSG se cherche un nouveau stade

Le club de football détenu par Qatar Sports Investments et la municipalité sont en désaccord profond sur la gestion de l’enceinte historique du club et s’affrontent notamment sur le terrain médiatique.

Le club n’investira pas en tant que locataire

Le club assure ne pas vouloir investir dans la rénovation et l’agrandissement du stade s’il n’en devient pas propriétaire et envisage de trouver refuge ailleurs.

Un spécialiste dans l’exploitation de stades

Legends Hospitality a été créée par les équipes de foot US (NFL) New York Yankees et les Dallas Cowboys et 51 % de ses parts ont été rachetées par le fonds d’investissement Sixth Street début 2021.