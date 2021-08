Football : Le PSG se fait peur mais domine Strasbourg

Paris, qui menait 3-0 après 30 minutes de jeu, a vu les Alsaciens revenir à une longueur. Mais le club de la capitale s’est finalement imposé 4-2.

Achraf Hakimi, Kylian Mbappe et les Parisiens ont livré une première période de feu.

Le Paris SG, qui menait 3-0 après 27 minutes, a finalement battu Strasbourg (4-2) après la présentation au public des recrues estivales dont Lionel Messi, tandis que Lille a sombré (0-4) face à Nice et son ancien entraîneur Christophe Galtier, samedi lors de la 2e journée de L1.

Dans un Parc des Princes incandescent et plein à craquer pour la première fois depuis presque un an et demi, le PSG a connu une soirée historique avec sa superstar argentine dans les tribunes, mais le RCSA a bien failli gâcher la fête !