Football : Le PSG se fait rejoindre à la dernière minute par Reims

Le PSG s’est fait surprendre à domicile par le Stade de Reims, à la toute dernière minute (1-1). Les Parisiens voient Lens ne pointer qu’à trois longueurs de leur trône.

Neymar a été le buteur du PSG, mais cela n’a pas suffi. AFP

Le Paris Saint-Germain s’est laissé rejoindre à la dernière seconde par Reims (1-1), qui a bien mérité son point, et confirme sa mauvaise passe en Ligue 1, dimanche pour la 20e journée. Et le banc rémois a explosé, son jeune entraîneur Will Still (30 ans), en premier, fou de joie. Profitant d’une mauvaise passe en retrait du gamin Warren Zaïre-Emery (16 ans), Florian Balogun est allé battre Gianluigi Donnarumma en duel (90e+6).

Les Parisiens, à dix depuis la 59e minute et l’exclusion de Marco Verratti, ont craqué, ils ne distancent pas leurs poursuivants, également tenus en échec les jours précédents. Lens (2e) est à trois longueurs, et l’Olympique de Marseille (3e) à cinq.

Mais les hommes de Still, invaincus depuis treize rencontres, ne l’ont pas volé. Devenu numéro un depuis le 13 octobre après le retrait d’Oscar Garcia, et confirmé à son poste avant le début de la Coupe du monde, le Belge a fait jouer audacieusement son équipe, et elle a été récompensée.

Le PSG n’a pas retrouvé de fluidité dans son jeu, l’objectif principal de Christophe Galtier en ce moment. Un but un peu chanceux de Neymar (51e) n’a pas suffi. Le jeu collectif parisien faisait même pâle figure à côté de celui de Reims, et le trio s’est souvent empêtré dans les rets de l’arrière-garde rémoise, jusqu’au but, où une frappe de Lionel Messi involontairement détournée par Achraf Hakimi est arrivée sur «Ney».