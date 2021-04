Les ultras parisiens, qui n’ont eu de cesse d’envoyer des feux d’artifice autour du Parc des P rinces mardi soir , ont fini par pouvoir jubiler, après avoir longtemps croisé les doigts et serré d’autres choses . Cette fois, le PSG semble avoir définitivement vaincu sa malédiction à ce stade de la compétition et effacé le spectre des « remontadas » , car il a passé l’écueil bavarois. Il a tremblé jusqu’au bout, certes, mais l’essentiel est là: la qualification pour les demi-finales pour la deuxième année consécutive, la troisième en tout.

Largement dominés, mais vainqueurs 2-3 à l’aller, les Parisiens ont réussi un début de match qui aurait peut-être mérité meilleur sort. Mais voilà, Neymar a été le seul de sa formation à inquiéter Neuer. Le Brésilien a buté trois fois sur le gardien allemand (10e, 27e et 34e), avant de trouver à deux reprises les montants bavarois (37e et 39e). De quoi commencer à gamberger, même si le Bayern n’avait que peu mis le nez à la fenêtre.

Neymar rate tout

Six absents de marque, dont la blessure de Goretzka peu avant le match, en plus de s absences de Süle, Gnabry, Lewandowski... Du coup, la troupe de Hans-Dieter Flick a débuté avec Choupo-Moting en pointe et un banc rempli de jeunes pousses inexpérimentées comme Stanisic (21 ans), Kouassi (18 ans), Musiala (18 ans) ou encore Zaiser (22 ans). Les Bavarois n'avaient que sept joueurs sur le banc. Le PSG? Douze, dont les expérimentés Florenzi et Herrera, ainsi que le buteur Kean et la star Verratti.