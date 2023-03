Test : Le PSVR 2, un bel outil qui se cherche encore de bons jeux

Exit l’installation laborieuse du PSVR 1. Le nouveau périphérique destiné à la PS5 nécessite juste de brancher un seul câble à la console. La configuration du casque et de ses manettes ne prend que quelques minutes. Mieux, ­l’appareil ne nécessite plus de caméra pour fonctionner, car il est autonome grâce à ses propres caméras embarquées qui définissent l’espace de jeu. La résolution a été grandement affinée (ndlr: vous pouvez consulter les données techniques ici) et on peut même ajuster l’écart entre les lentilles pour un meilleur rendu. En outre, le suivi du regard est également pris en charge, et ça fonctionne merveilleusement bien.