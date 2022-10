Vaud: Le psy faisait son beurre sur le dos de son employée

Le Tribunal fédéral a considéré que le licenciement de la jeune psy était abusif et semblait être une vengeance contre la salariée.

Une jeune psychologue a été engagée en 2017 par un cabinet. Elle avait accepté un contrat qui lui était peu favorable: outre du travail sur appel, elle n’était payée que si les patients réglaient la facture, dont elle ne touchait que le 50% après déduction de frais de facturation. Elle s’est d’emblée aperçue que les dix premières minutes des rendez-vous étaient retranchées car elles étaient «consacrées à l’étude du dossier et revenaient au cabinet».

Elle a contesté cette méthode et, bien qu’il ait d’abord réagi avec colère, le patron a ensuite proposé une rectification rétroactive. Mais le même jour, il a aussi soumis à son employée un nouveau contrat, pour acter la chose, avec un nouveau temps d’essai. Ce qu’elle a refusé. Aussitôt, l’employeur a cessé de confier de nouveaux patients à la jeune femme. Et quatre mois après, il l’a licenciée.

«Mesure de rétorsion»

La psychologue a actionné les Prud’hommes, réclamant 30’000 francs de manque à gagner sur les derniers mois et d’indemnité de licenciement abusif. Elle a eu gain de cause mais le patron a recouru jusqu’au Tribunal fédéral (TF). Celui-ci a jugé que les motifs avancés par l’employeur pour priver la jeune femme de travail ne tenaient pas la route: elle n’avait prétendument «pas la maturité suffisante» pour sa fonction. Mais dans ce cas, il aurait aussi fallu lui retirer les autres patients, ce qui n’a pas été fait, souligne le TF, qui voit plutôt dans ce procédé une «mesure de rétorsion contre une employée qui tentait de faire valoir ses droits». Le patron a été débouté et il devra verser l’indemnité réclamée par son ancienne salariée.