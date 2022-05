Le public choisira le nom de l'album de Bigflo & Oli

Bigflo & Oli : Le public choisira le nom et la pochette de l’album

Le duo Bigflo & Oli sortira son quatrième disque le 24 juin 2022. D’ici là, les frangins proposent aux fans d’en choisir le titre ainsi que le visuel.

C’est une sympathique opération de com lancée par Bigflo et Oli, sorti de leur pause avec le single «Sacré Bordel». Le 2 mai 2022, les deux Toulousains, qu’on verra à l’Estivale à Estavayer-le-Lac (FR) le 26 juillet 2022, ont posté sur YouTube une vidéo qui explique que c’est le public qui va décider du nom et de la pochette de leur quatrième album, à paraître le 24 juin 2022.