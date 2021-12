Pour Kendji Girac, le public est plus chaud qu’avant

Le sympathique Français est un homme pressé. Le gagnant de «The Voice» en 2014 enchaîne les dates en tournée, prépare déjà un cinquième album qui succédera à «Mi Vida» publié en 2020, enregistre «The Voice Kids» pour TF1 et apprend également à être papa pour sa fille de moins de 1 an. Dans tous les cas, Kendji Girac, 25 ans, prend un pied énorme à enfin pouvoir retrouver son public sur scène.

Vous avez annoncé cette tournée en 2020, en pleine pandémie. C’était un pari risqué, non?

Oui, un peu. On était persuadé que ça allait aller. D’autant plus que ça faisait un moment que je n’étais pas remonté sur scène, je voulais vraiment retrouver le public le plus rapidement possible. J’étais même prêt à faire de petites salles. Même mon album «Mi Vida» est sorti en plein confinement. Pendant un mois, les gens n’ont pas pu aller l’acheter. Il a fallu se montrer patient.

Et alors, qu’est-ce que ça fait de retrouver le public maintenant que vous êtes sur la route?

Tellement de bien! Le public a envie de s’amuser, il est chaud dès la première chanson. J’ai l’impression qu’il est même plus chaud qu’avant la pandémie. Après, mes titres sont très dansants aussi. De mon côté, plus je vois les gens s’amuser et plus ça me donne envie de m’amuser aussi.

Vous avez quatre albums à votre actif. Comment choisissez-vous les titres que vous jouez en live?

Je prends les plus rythmés et, avec l’expérience, ceux que je sais que les gens apprécieront le plus. Le choix est assez facile. Je fais aussi un medley avec mes tubes. Dès les premières notes, le public chante à tue-tête.

À quoi ressemble votre show?

Il y a de belles vidéos. Chaque chanson a la sienne, avec son histoire et ses couleurs. C’est vraiment très joli ce qu’on a fait.

Vous êtes un jeune papa et c’est la première fois que vous quittez la maison pour une tournée. Comment vous le vivez?

Il y a, à chaque fois, un pincement au cœur quand je pars. Ma fille, ma petite princesse, me manque à fond. J’essaie de l’avoir au téléphone en FaceTime le plus souvent possible. J’essaie aussi de rentrer le plus souvent possible à la maison après un concert pour lui faire de gros bisous!

Vous bossez déjà sur un cinquième disque. Comment allier studio, tournée, vie de famille et «The Voice Kids» où vous êtes coach?