Le puissant cyclone Mocha s’abat sur le Bangladesh et la Birmanie

Le cyclone Mocha s’est abattu dimanche sur le Bangladesh et la Birmanie, déracinant des arbres, emportant des maisons de tôles dans des camps de déplacés rohingyas et provoquant une importante onde de marée dans les zones côtières. Accompagné de vents violents soufflant jusqu’à 195 kilomètres par heure, Mocha devait suivre une trajectoire située entre Cox’s Bazar, au Bangladesh, où vivent 1 million de réfugiés, et Sittwe en Birmanie, selon le service de météorologie bangladais.