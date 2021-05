Météo : Le puissant cyclone Yaas s’abat sur l’Inde

Des milliers de personnes ont été évacuées avant l’arrivée d’un puissant cyclone sur les côtes orientales de l’Inde mercredi.

Plus de 1,2 million de personnes vivant le long de ces côtes ont été évacuées. Des pluies torrentielles s’abattaient déjà sur les villes et villages côtiers annonçant l’arrivée imminente du cyclone. Le passage d’une tornade a fait deux morts par électrocution dans le district de Hooghly, dans le Bengale-Occidental, selon les autorités.

Aéroport de Calcutta fermé

Les deux États sont déjà durement affectés par la deuxième vague de coronavirus qui a fait plus de 120’000 morts en Inde ces six dernières semaines. «Ce cyclone fait figure de double peine pour des millions de personnes en Inde, car le Covid-19 ne leur laisse aucun répit», a déclaré Udaya Regmi, responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour l’Asie du Sud, dans un communiqué.

Yaas devrait perturber localement les efforts de lutte contre le Covid-19 qui ravage les communautés urbaines et rurales. L’épidémie a coûté la vie à plus de 300’000 personnes au total.

«Un coup terrible»

Certains centres de vaccination dans les districts côtiers du Bengale-Occidental et à Calcutta suspendront leurs opérations, ont indiqué des responsables. Selon la Première ministre de l’État, Mamata Banerjee, les autorités s’efforçaient d’approvisionner les hôpitaux en stocks suffisants d’oxygène et de médicaments pour faire face aux besoins durant le passage de la tempête.

Les experts s’accordent à dire que la fréquence et l’intensité des tempêtes dans les eaux autour de l’Inde augmentent sous l’effet du réchauffement du climat et des températures de l’eau. Certaines des tempêtes les plus meurtrières de l’histoire se sont formées dans le golfe du Bengale, dont un cyclone qui en 1970 avait provoqué la mort d’un demi-million d’habitants de la région devenue le Bangladesh. Le cyclone le plus meurtrier jamais enregistré à Odisha, en 1999, avait tué 10’000 personnes.