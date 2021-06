NOUVEAU NISSAN QASHQAI - Le Qashqai reste un compagnon du quotidien sobre

Qua...? Non. Qashk...? Toujours pas. Qashqu...? Encore une fois: Qashqai. Quatorze ans après le lancement du modèle, il faut toujours s’y reprendre à plusieurs fois pour bien orthographier son nom. La raison pour laquelle Nissan a choisi ce curieux nom, inspiré par le peuple nomade iranien des Kashgai, demeure un mystère. Mais c’est sans doute comparable à un oncle appelé Corbinien ou à une nièce, baptisée Sunshine: lorsque vous aimez quelqu’un, le nom n’a subitement plus d’importance.

Et les gens adorent le Qashqai. Avec cinq millions d’exemplaires vendus, dont trois millions en Europe et 35’000 en Suisse, il est le modèle phare de la marque. Et ce, malgré un nom qui, au départ, semait la confusion et malgré le fait qu’il était à mi-chemin entre une berline compacte et un SUV. En 2007, ce croisement s'est néanmoins inscrit dans l'air du temps. Deux générations plus tard, le crossover pionnier doit s’imposer face à une trentaine de concurrents.

Aucun point faible

Contrairement à son nom un peu farfelu, son design était jusqu’à présent plutôt sage. La troisième génération présente en revanche des arêtes et des nervures plus marquées et a une allure nettement plus moderne avec ses phares en deux parties et ses feux diurnes qui s’étirent vers le haut le long du capot. Grâce à sa longueur accrue de 3,5 cm, atteignant désormais 4,43 mètres, un empattement plus long et une largeur plus importante, son habitacle est désormais beaucoup plus spacieux. Le coffre a également gagné en volume, même si avec une contenance de 436 litres, il reste de taille moyenne.

Le Qashqai ne présente aucun point faible au niveau de son concept d’utilisation. Alors que tonton Corbinien apprécie la lisibilité des instruments numériques et l’écran tactile, Sunshine et Chanel papotent avec Alexa d’Amazon ou l’Assistant Google, se réjouissent du hotspot Wi-Fi, capable d’accueillir jusqu’à sept appareils, et utilisent l’application pour contrôler et surveiller le véhicule à distance. Les systèmes d’assistance ne manquent pas non plus. Des équipements, tels que le grand affichage tête haute, le hayon commandé par capteur et les sièges massants garnis de cuir sont toutefois en option.

Au niveau motorisation, la gamme ne comprend actuellement qu'un moteur 1,3 litre turbo essence de 140 ch et traction avant à partir de 28’500 francs et de 158 ch et quatre roues motrices en option à partir de 39’750 francs. Les deux moteurs s'appuient sur un système hybride léger 12 volts. Le fait que la version la plus puissante soit couplée à une boîte automatique CVT n'a rien de rédhibitoire: pas de trace du fameux effet élastique, pas de hurlement du moteur. Les fonctions semi-autonomes connues sous le nom de ProPilot sont également réservées à la version haut de gamme.

Le Qashqai reste le compagnon du quotidien, contemporain et sobre, avec une position assise élevée, une qualité décente et un équipement bien pensé, qu'il a toujours été. Mais ce n'est pas tout: en 2022, Nissan prévoit de lancer une variante hybride inhabituelle, dont le moteur électrique entraîne les roues et tire son énergie d'un moteur à essence trois cylindres. Et enfin, il y a l'Ary..., pardon, l'Ariya, qui attend dans les starting blocks: un crossover 100% électrique qui pourra parcourir jusqu'à 500 kilomètres. Un nom auquel nous devrions également nous habituer.