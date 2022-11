Coupe du monde: le Qatar a acheté des avis positifs de supporters

Football : Le Qatar a «acheté» des supporters

Plusieurs témoignages et documents consultés par l’AFP mettent en évidence les détails d’une opération massive de communication visant les fans, produite il y a deux ans par les organisateurs de l’événement.

Blogueurs, influenceurs, supporters actifs, responsables d’associations. À partir de 2020, de nombreuses personnes sont démarchées dans le cadre d’un programme officiel qui leur propose de devenir «Fan Leaders», sorte de représentants du Mondial-2022 auprès des supporters et de porte-parole des fans auprès des organisateurs.

«Pas approprié de dénigrer»

Si une telle opération n’est pas anormale dans les grands événements sportifs et culturels, elle suscite le malaise auprès des supporters européens. «Une chose est sûre, beaucoup ont refusé ces propositions très éloignées de la culture du supportérisme», assure Ronan Evain, du réseau Football Supporters Europe (FSE). Mais d’autres rentrent dans le jeu, «principalement des influenceurs Tik Tok et autres», affirme-t-il.

Plus de 450 fans de 59 nations y ont collaboré, explique le comité d’organisation, assurant qu’il ne s’agit pas d’un «stratagème illicite, consistant à payer des supporters invités en échange d’une promotion coordonnée». Il s’agit d’un «rôle volontaire et non rémunéré», «sans aucune obligation de partager des contenus fournis par le comité», insiste-t-il.