Football - Le Qatar attend le tirage au sort avec plus d’impatience que les supporters

À Doha, le Centre des congrès et des expositions a ainsi offert la première offensive de réhabilitation d’un pays décrié depuis qu’il a obtenu l’organisation du Mondial 2022. C’était en décembre 2010. Deux heures de discours et de vidéos vantant un «pays exemplaire» dans son évolution vers les droits humains et les conditions des travailleurs. Un jour avant le tirage au sort des groupes, il n’y avait plus de filtres. En première ligne, le président de la FIFA qui, pour rappel, s’est installé il y a quelques mois dans l’Émirat.