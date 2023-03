Football : Le Qatar aurait espionné Michael Lauber

Selon la «NZZ am Sonntag», des espions auraient écouté les conversations entre l’ancien procureur général de la Confédération et la FIFA.

Le Qatar a orchestré une opération d’espionnage d’une réunion avec l’ancien procureur général de la Confédération, Michael Lauber, chargé d’enquêter sur la corruption dans le football et notamment l’attribution de la Coupe du monde 2022, affirme la «NZZ am Sonntag» dimanche.

Selon la «NZZ Am Sonntag», le pays du Golfe aurait orchestré une opération d’espionnage pour cacher des micros lors d’une réunion informelle tenue le 16 juin 2017 à Berne entre Michael Lauber et le patron de la FIFA, Gianni Infantino.

Dans un hôtel appartenant aux Qataris

«Projet Mont Cervin»

M. Lauber a été écarté en juin 2019 de l’enquête concernant un scandale de corruption à la FIFA, en raison de ses contacts non déclarés en 2016 et 2017 avec M. Infantino, puis il a fini par démissionner un an plus tard, en juillet 2020.