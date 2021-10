Flambée des prix du gaz : Le Qatar mécontent mais impuissant

Le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, a assuré produire le maximum possible pour répondre à la demande.

Le Qatar, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, s’est dit lundi «mécontent» de la flambée des prix du gaz sur les marchés mondiaux de l’énergie, le riche émirat du Golfe assurant produire le maximum possible pour répondre à la demande. Avec une offre limitée, le cours du gaz naturel a atteint des records historiques en raison d’une forte demande à l’approche de l’hiver , les dirigeants de l’Union européenne (UE) restant divisés sur la réponse à cette crise, au moment où les économies se remettent de la pandémie.

«Je ne suis pas content que les prix du gaz soient élevés», a déclaré le ministre qatari de l’Énergie, Saad al-Kaabi, lors d’un point presse à Doha. «C’est quelque chose de négatif pour le client, et la satisfaction des clients est la chose la plus importante pour moi», a-t-il assuré. Selon lui, le Qatar a toutefois atteint ses capacités «maximum», produisant quelque 77 millions de tonnes par an. «Nous n’avons jamais été en deçà du maximum. Nous n’avons pas baissé, nous n’avons pas augmenté. Nous sommes constants, nous produisons ce que nous pouvons», a insisté le responsable. Le ministre qatari s’est néanmoins dit «inquiet» pour l’hiver en Europe, estimant que «le stock y est assez bas».