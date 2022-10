Football: Le Qatar obligé d’inviter des supporters belges

En Suisse, ils ne sont que 1500 à avoir commandé des billets pour le Suisse-Cameroun du 24 novembre. Le Brésil a davantage motivé les fans de la «Nati», qui ont été quelque 2500 à demander un ticket. C'est peu, très peu par rapport à ce qu'avait connu l'Association suisse de football lors des derniers grands événements internationaux. Même le dernier Euro disséminé à travers l'Europe et ses deux matches à Bakou avaient fait «mieux».

A voir, il n'y a pas qu'en Suisse que l'intérêt est moindre. Les supporters des «Diables rouges» boudent aussi le Qatar, ses prix, ses soucis de logement et ses bières pas simples à ingurgiter. Selon la RTBF, la télévision publique belge, seulement 886 billets - contre plus de 12'000 en 2021... - ont été réservés jusqu'ici par les suiveurs de Romelu Lukaku et Kevin de Bruyne pour l'ensemble de la compétition!