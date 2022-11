Coupe du monde : Le Qatar refuse de créer un fonds d’indemnisation pour les ouvriers

Dans un entretien exclusif à l’AFP, le ministre qatari du Travail Ali Ben Samikh Al-Marri a qualifié les appels d’ONG de «coup de communication». Human Rights Watch et Amnesty International mènent une campagne visant à obtenir des compensations pour les travailleurs victimes d’«abus» (décès, blessures, salaires impayés, etc.) de la part de l’instance dirigeante du football mondial, la Fifa, et le pays hôte du Mondial-2022, qui débute le 20 novembre. «Chaque mort est une tragédie (mais) il n’y a pas de critères pour établir ce fonds» d’indemnisation, avance le ministre. «Où sont les victimes? avez-vous les noms?».