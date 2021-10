Football – Le Qatar offre 175 millions à David Beckham

Selon le tabloïd britannique, l’ancienne star du foot anglais David Beckham (46 ans aujourd’hui) aurait accepté de devenir ambassadeur pour le Qatar et de devenir le visage de la Coupe du monde qui sera organisée par le pays de la péninsule arabique en 2022. Le tout contre un chèque astronomique estimé à… plus de 175 millions d’euros. Le contrat prévoit que Beckham doit «promouvoir le tourisme et la culture» du Qatar pendant les dix années à venir, ce qui représenterai un salaire annuel d’un peu plus de 17 millions d’euros.