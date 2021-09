Formule 1 : La F1 débarque au Qatar et s’y installe pour dix ans

Le Qatar va accueillir pour la première fois un Grand Prix, le 21 novembre. Il sera ajouté au calendrier pour dix ans dès 2023, pour faire de la F1 «la vitrine du Qatar».

Pour la saison 2021, le Grand Prix du Qatar va remplacer le Grand Prix d’Australie le 21 novembre, qui devait se tenir à cette date mais avait été annulé en raison de la pandémie. Il s’agira de la 20e course de l’année sur 22 au total, un record.

La confirmation de cette course, attendue depuis plusieurs semaines, permet à la F1 de garder un record de 22 Grands Prix au total cette saison, malgré de nombreux changements dus à la situation sanitaire mondiale.

Quinze GP ont déjà été organisés jusqu’ici et le prochain est prévu en Turquie le 10 octobre. Ensuite, la F1 ira aux États-Unis le 24 octobre. Puis trois courses seront donc organisées en trois semaines, au Mexique (7 novembre), Brésil (14 novembre) et Qatar (21 novembre).

L’Arabie saoudite (5 décembre), également une première pour ce pays, et Abou Dhabi (12 décembre) clôtureront une lutte pour le titre extrêmement serrée entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull), séparés de deux points seulement avant la 16e manche.

«La F1 comme vitrine du Qatar»

La F1 et le Qatar ont par ailleurs signé un partenariat pour dix années, dès 2023. Il n’y aura pas de course en 2022 pour ne pas interférer avec l’organisation de la Coupe du monde de football.

«Le pas a été facile à franchir entre le fait d’être utile à la F1 en 2021 et une stratégie à long terme. La vision de la F1 comme vitrine du Qatar après la Coupe du monde de la FIFA en 2022 a été la force motrice de cet accord à long terme», précise la F1 dans un communiqué.

«Cet accord passionnant signifie que le Qatar sera le siège de la Formule 1 et du MotoGP pour la prochaine décennie, qui sont les événements les plus importants du sport mécanique mondial», s’enthousiasme Abdulrahman Al-Mannai, président de la Fédération de l’automobile et de la moto du Qatar.