Coupe du monde : Le Qatar voulait acheter du matériel d’espionnage suisse

Il y a quelques semaines, l’agence de presse AP avait révélé comment le Qatar prévoyait depuis longtemps un système pour surveiller via les portables les supporters et autres étrangers pendant la Coupe du monde.

Pas d’objection de Berne

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) n’avaient pas émis d’objections non plus, mais l’affaire n’aurait finalement pas abouti. La Confédération aurait mis trop de temps à examiner la demande d’autorisation.