Lausanne : Le quai de Bellerive reste réservé aux usagers de la piscine

La Municipalité de Lausanne renonce à laisser ouvert le chemin le long du lac. Elle craint que le le site de Bellerive perde de son attractivité et engendre une augmentation des coûts d’exploitation.

Comme les 85 années précédentes entre mi-mai et septembre, l’accès de la plage de Bellerive sera fermé au public. La Municipalité de Lausanne a décidé de maintenir l’accès à la plage aux usagers du site de loisir, qui comprend des bassins, une pataugeoire, des jeux aquatiques, une aire de verdure et une plage, situé entre Ouchy et la Jetée de la Compagnie. Dans son communiqué mercredi, elle explique que «l’ouverture du cheminement le long du lac va engendrer une perte d’attractivité du site de Bellerive et une augmentation significative des coûts d’exploitation.» La crainte de perdre un lieu calme et sécurisé, apprécié en particulier par les seniors et les familles est également évoquée et répond aussi à des courriers de lecteurs.