Genève: Le quai Wilson ouvert à la baignade pour un week-end

«Ça va être un week-end de dingue, il fera chaud et, exceptionnellement, les Genevois pourront se baigner ici», s’enthousiasme Thomas Putallaz, coprésident de l’association À l’eau Wilson. Celle-ci a obtenu les autorisations nécessaires pour aménager sur le quai du même nom un espace destiné aux nageurs ou aux baigneurs, samedi et dimanche.

Un test en 2020



En juillet 2020, l’association avait organisé un premier week-end test qui avait attiré quelque 300 amateurs. Ses membres souhaiteraient, en attendant un réaménagement pérenne du quai, que des installations temporaires soient mises en place pour permettre la baignade d’avril à octobre à cet endroit: «L’idée, c’est d’avoir cinq rampes d’accès au lac», explique Thomas Putallaz. Deux pétitions en ce sens avaient été plébiscitées au Conseil municipal de la Ville et au Grand Conseil en 2021. Mais, pour l’instant, les lieux sont toujours interdits à la baignade. «C’est dommage d’avoir un tel plan d’eau au centre-ville et qu’on ne puisse pas en profiter», déplore Ghislaine Grasser, du comité d’À l’eau Wilson. L’association rappelle que les lieux de baignade ne manquent pas sur la rive gauche, avec notamment Genève-Plage ou la plage des Eaux-Vives, et que, sur la rive droite, les Bains des Pâquis sont bondés.