Diplomatie : Le Quartet plaide pour des «négociations significatives» entre Israël et Palestiniens

Les émissaires du Quartet (Russie, États-Unis, Union européenne, ONU) ont appelé dans la nuit de mardi à mercredi les Israéliens et les Palestiniens à reprendre les discussions.

La construction d’une nouvelle colonie israélienne à Nof Zion, le 16 février 2021. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

Dans leur première réunion depuis l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, les émissaires du Quartet pour le Proche-Orient ont appelé dans la nuit de mardi à mercredi à la reprise de «négociations significatives» entre Israël et les Palestiniens.

Les membres du Quartet ont aussi appelé Palestiniens et Israéliens à «éviter toute action unilatérale qui pourrait compliquer la mise en œuvre de cette solution à deux États», poursuit le communiqué en référence notamment à l’essor des colonies israéliennes et aux velléités d’annexion de pans de la Cisjordanie par Israël.

Colonisation

L’armée israélienne occupe depuis 1967 la Cisjordanie et Jérusalem Est, où vivent aujourd’hui environ 3,1 millions de Palestiniens et plus de 675’000 Israéliens dans des colonies jugées illégales par le droit international.