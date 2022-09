Burkina Faso : Le quartier de la présidence sous haute tension

Plusieurs axes de Ouagadougou étaient bloqués, vendredi matin, par des militaires. Des tirs ont été entendus à Ouaga 2000, où se situent la présidence et le camp militaire de la junte au pouvoir.

Des tirs ont été entendus vendredi matin avant l’aube à Ouagadougou dans le quartier abritant la présidence et le QG de la junte militaire au pouvoir depuis janvier dernier. Le signal de la télévision nationale a été coupé. «J’ai entendu de lourdes détonations vers 4 h 30 et là les routes autour de ma maison sont barrées par des véhicules militaires», a affirmé un habitant vivant près de la présidence. L’origine de ces tirs restait inconnue vendredi matin.

Plusieurs axes de la capitale burkinabé étaient bloqués dans la matinée par des militaires. Ils sont postés sur les principaux carrefours de la ville, notamment dans le quartier de Ouaga 2000 où se situent la présidence et le camp militaire de la junte au pouvoir. Mais aussi devant le siège de la télévision nationale. Le signal de celle-ci était coupé vendredi matin, un écran noir remplaçant les programmes avec un message indiquant «No video signal» («Pas de signal vidéo»).

Nombreuses attaques

Mais la situation ne s’est pas améliorée et les attaques meurtrières, touchant des dizaines de civils et soldats, se sont poursuivies. Cette semaine encore, un convoi qui devait ravitailler en vivres la ville de Djibo (nord) a été attaqué par des jihadistes présumés. Onze soldats sont morts, 28 personnes ont été blessées et 50 civils portés disparus, selon le dernier bilan officiel.