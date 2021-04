Une étape vers la réalisation du futur quartier des Grands Esserts, à Veyrier, a été franchie, mardi soir. Le Conseil municipal a voté en faveur du plan localisé de quartier devant mener, à terme, à la réalisation de 800 logements et d’une école. Tous les partis s’y sont déclarés favorables, à l’exception des Vert’libéraux. Trois associations de riverains, qui n’avaient pas saisi l’occasion de s’exprimer durant la période de mise à l’enquête publique, menacent de déposer un référendum, a rapporté la «Tribune de Genève». Elles souhaitent que la construction de ce nouvel ensemble se réalise en deux étapes, et non une seule, afin de mieux contrôler l’urbanisme.