Ski alpin - Le quatrième globe «le plus improbable» selon Mikaela Shiffrin

Conquérante, souriante et presque imbattable. L’attitude de Mikaela Shiffrin dans l’aire d’arrivée a contrasté avec l’image d’elle prostrée au bord de la piste olympique. La skieuse a su relever la tête pour terminer la saison en beauté à Courchevel.

L’Américaine, qui a vécu des Jeux olympiques très compliqués à Pékin, a remporté le grand globe de cristal – son quatrième – devant la Slovaque Petra Vlhova. Surtout, elle a triomphé devant son compagnon, le skieur norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Première de la descente mercredi, elle a terminé 2e au super-G des finales de Coupe du monde.

Etait-ce le titre de championne du monde le plus difficile de votre carrière?

Je pense que c’était le plus improbable. Il semblait parfois impossible que cela arrive. Il y a eu tellement de moments pendant la saison durant lesquels j’ai pensé que je ne pouvais pas aller et m’élancer en descente, que j’avais besoin de repos. Tout cela a découlé du fait que j’ai été bloquée à la maison avec le Covid pendant 10 jours, et mes plus grandes adversaires n’ont pas subi cela.

C’était une saison chargée émotionnellement?

La saison entière a oscillé entre les hauts et les bas, et les bas ont été très, très bas pour moi. J’ai vécu certains des moments les plus difficiles de ma carrière et de ma vie.

Comment avez-vous pu rebondir après vos Jeux olympiques?

C’est difficile de dire si j’ai vraiment rebondi puisque je ne sais pas si vous pouvez rebondir de quelque chose qui tourne aussi mal dans une carrière. J’ai juste mis un pied devant l’autre, continué de skier, mis un peu de distance avec les JO et skié dans d’autres conditions. J’ai commencé à penser que peut-être que mes 12 années de carrière ont une signification, et que ces trois semaines de Jeux olympiques n’y changent rien.

Vous avez remporté la descente à Courchevel. Étiez-vous surprise de voir du vert à l’arrivée?

Je ne sens pas que je devrais gagner la descente. Je ne suis pas une skieuse de descente à l’heure actuelle. J’ai quelques bonnes caractéristiques, ça me demande de beaucoup penser, de travail, d’efforts. Pour certaines, ça vient naturellement. Ce n’est pas naturel pour moi. Je dois me souvenir de laisser mes chevilles un peu lâches ou des petites choses auxquelles personne d’autre ne doit penser. Si je peux être top 10, top 5 ça me donne des points. C’est la raison pour laquelle je me suis élancée. Donc gagner réellement la course dépasse mes attentes.



