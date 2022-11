La Malaisie a son quatrième Premier ministre en quatre ans

Malaisie : Le quatrième Premier ministre en quatre ans est un réformiste

À 75 ans, Anwar Ibrahim a été chargé de former un nouveau gouvernement par le roi de Malaisie. Depuis 2018, le pays vit dans l’incertitude, notamment à cause du scandale du fonds souverain 1MDB.

Anwar Ibrahim réalise ainsi, à 75 ans, son rêve de devenir Premier ministre, qu’il caresse depuis un quart de siècle et qui couronne une carrière politique mouvementée. Pakatan Harapan (Alliance de l’espoir), sa coalition réformiste multiethnique, a obtenu le meilleur résultat aux élections législatives de samedi, avec 82 sièges. Mais elle reste loin de la majorité absolue, dans un Parlement de 222 sièges.

Le roi voulait un gouvernement d’unité

Le roi de Malaisie, le sultan Abdullah Ahmad Shah, avait convoqué au palais, mercredi, Anwar Ibrahim et l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin, dont la formation Perikatan Nasional (Alliance nationale) est arrivée deuxième aux élections, avec 73 sièges. Selon le second, le souverain avait demandé aux deux hommes de former un «gouvernement d’unité». Perikatan Nasional est soutenu par le Parti islamique pan-malaisien (PAS), qui prône une application stricte de la charia.