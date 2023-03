Hockey sur glace: Le quatuor suisse de New Jersey brille à Washington

Getty Images via AFP

Timo Meier photographié lors de son tir au but victorieux, jeudi, en NHL.

Les quatre Suisses de New Jersey ont rayonné dans la nuit de jeudi à vendredi dans le championnat de NHL. À la Capital One Arena de Washington, où les Devils ont souri au terme de la séance de tirs aux buts (2-3 tab), ils ont, chacun dans leur rôle, pesé sur le destin de l’équipe entraînée par Lindy Ruff, qui pointe à la 3e place du classement général (32 formations) avec une récolte de 90 points en 64 sorties.

L’ailier droit appenzellois Timo Meier (26 ans), qui a adressé six tirs sur la cage défendue par l’Américain Darcy Kuemper et purgé une punition mineure, a été le seul des huit artificiers à allumer la lampe dans la séance de tirs aux buts.

Le joueur de centre valaisan Nico Hischier (24 ans), qui a manqué son penalty, a été crédité d’une mention d’aide et présente désormais une carte de 59 points (27 buts) en 63 duels.

Et le gardien bernois Akira Schmid (22 ans) a célébré une sixième victoire saisonnière après avoir effectué 20 arrêts et remporté ses quatre duels (contre TJ Oshie, Evgeny Kuznetsov, Nicklas Backström et Ovechkin) de tirs aux buts.