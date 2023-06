Amérique du Nord: Le Québec brûle, les Etats-Unis enfumés

Après les provinces canadiennes de l’Alberta (ouest) et la Nouvelle-Écosse (est), c’est au tour du Québec d’être frappé par des incendies «jamais vus»: près de 140 feux sont actuellement actifs, dont près d’une centaine jugés hors de contrôle, selon la Société de protection des forêts contre le feu (Sopfeu). Et aucune pluie importante n’est prévue avant lundi soir.

«Avec les effectifs que nous avons actuellement, on peut couvrir à peu près 40 feux en même temps», a souligné le Premier ministre de la province, François Legault. «Nous devons nous attarder aux endroits où c’est le plus urgent», a-t-il poursuivi.

«Des centaines de pompiers américains viennent d’arriver au Canada et d’autres sont en route» a annoncé dans la soirée le Premier ministre canadien Justin Trudeau, après s’être entretenu avec le président américain Joe Biden. Ce dernier a «ordonné à son équipe de déployer tous les moyens fédéraux de lutte contre les incendies qui peuvent rapidement aider» à combattre les feux, a rapporté par la suite la Maison-Blanche.

«Ces feux sont plus fréquents à cause des changements climatiques», a estimé Justin Trudeau sur Twitter. La question du matériel et des effectifs sera cruciale dans les jours à venir, reconnaissent les autorités canadiennes.