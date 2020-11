Caricatures de Mahomet : Le Québec critique Trudeau après un appel de Macron

Le premier ministre du Québec a relancé mardi une polémique avec le premier ministre canadien Justin Trudeau sur les limites ou non de la liberté d’expression.

«Merci de votre solidarité. Nous ne céderons rien sur nos libertés. Il y va de l’avenir de nos démocraties», a écrit plus tard Emmanuel Macron sur Twitter, pour commenter un tweet de François Legault évoquant leur conversation téléphonique.

Prenant ses distances avec la position d’Emmanuel Macron, M. Trudeau a plaidé la semaine dernière pour un usage prudent de la liberté d’expression, soulignant qu’elle n’était «pas sans limites» et ne devait pas «blesser de façon arbitraire et inutile» certaines communautés.

«La nation québécoise a des valeurs»

«C’est certain qu’il y a quelques dirigeants politiques qui craignent le terrorisme et qui, devant le chantage de certains groupes religieux radicaux, sont prêts à faire des concessions qui ne sont pas raisonnables», a tancé M. Legault.

«La nation québécoise a des valeurs», a-t-il ajouté, évoquant la «liberté d’expression», la «laïcité» et la «langue française». «Ce n’est pas vrai qu’au nom du multiculturalisme, on va mettre ça de côté et qu’on va faire des compromis exagérés», a-t-il estimé.