Fin de vie: Le Québec élargit le recours à l’aide médicale à mourir

Colette Julien a demandé l’aide médicale à mourir. Une décision mûrement réfléchie et qu’elle a prise, terrifiée de «perdre son autonomie, sa liberté».

«Mon bout de chemin est fait»: chaque année, des milliers de Québécois malades, comme Colette Julien, demandent l’aide médicale à mourir pour partir «dignement». Dans la province francophone du Canada, qui vient d’élargir ce droit début juin, ils sont même de plus en plus nombreux à y avoir recours.

À la fin de l’année, environ 8% de la population québécoise décédée devrait avoir eu recours à l’aide médicale à mourir (AMM), selon les projections du gouvernement. Ces statistiques placent le Québec, où cela est possible depuis 2015, loin devant les Pays-Bas (4,8%) ou la Belgique (2,3%), qui ont pourtant dépénalisé l’euthanasie il y a bien plus longtemps.

«Prolonger de quelques mois, ça ne me tentait pas du tout. Mon bout de chemin est fait», raconte dans un souffle Colette Julien, que l’AFP a rencontrée quelques jours avant de recevoir l’injection létale. «Ressentir une paix, une unité, voilà ce à quoi j’aspire», ajoute cette femme menue de 77 ans aux courts cheveux gris. Une décision mûrement réfléchie et qu’elle a prise, terrifiée de «perdre son autonomie, sa liberté».

«Quand tu es malade, il faut que tu dépendes des autres. Moi, dépendre des autres, à outrance? Non, non, non, non», martèle cette infirmière à la retraite, atteinte d’un cancer du poumon sans espoir de rémission, avec des métastases au cerveau.