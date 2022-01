Pandémie : Le Québec va taxer ceux qui refusent la vaccination

Ils sont un «fardeau» pour le système de santé, estime le Premier ministre québécois François Legault.

Le Premier ministre québécois François Legault a expliqué que si les adultes non vaccinés ne représentent que 10% de la population, ils comptent pour 50% des personnes en soins intensifs, évoquant une situation «choquante».

«Je comprends et je sens cette grogne à l’égard de la minorité non vaccinée qui vient, toutes proportions gardées, engorger nos hôpitaux», a-t-il ajouté.

Il y a quelques jours, le Québec avait déjà annoncé que certains commerces non-essentiels allaient être interdits aux non-vaccinés, à commencer par ses magasins vendant de l’alcool et du cannabis.

Dans de nombreux autres pays dans le monde, la pression sur les non-vaccinés se fait de plus en plus forte.

Certains pays européens ont opté pour l’obligation vaccinale – comme l’Autriche ou l’Italie pour les plus de 50 ans – et Singapour ne prend plus en charge les frais médicaux des malades atteints du coronavirus ayant refusé de se faire vacciner.