Sport : Le Quidditch veut s’émanciper d’Harry Potter

Alors qu’il est issu de l’imagination des romans de J.K. Rowling, le Quidditch aimerait désormais prendre son envol seul et devenir un sport à part entière.

La discipline du Quidditch s’est peu à peu codifiée et structurée.

Inspiré de l’univers de Harry Potter , le Quidditch a conquis une quarantaine de pays, mais cet ovni sportif à califourchon sur un bâton veut s’émanciper du célèbre sorcier pour devenir une discipline à part entière. Dans les romans de J.K. Rowling , les joueurs virevoltent sur leurs balais pour lancer le «souafle» à travers des anneaux, éviter les «cognards» et attraper le «Vif d’or» pour mettre fin au match.

En 2005, des étudiants américains en ont créé une version pour les «moldus» (non-magiciens) soumis à la gravité, mélangeant des aspects du hand et du rugby, mais aussi de jeux de cours d’école. Peu à peu, la discipline s’est codifiée et structurée au sein de fédérations nationales et de championnats officiels, comme la coupe de France, disputée le week-end dernier, à Angers (ouest).