RAPPORT DE CONDUITE DU RIVIAN R1T: Le R1T 100% électrique compte bien secouer  le monde des pick-up

Ça y est, le Rivian R1T 100% électrique est maintenant disponible aux États-Unis! Chez nous, le pick-up le sera au mieux par le biais d’un importateur direct. Proposé actuellement à partir de 85’000 dollars, il se veut être le concurrent des modèles de voitures les plus vendus aux États-Unis. Car cela fait près de 80 ans que le Ford F-150, le Chevrolet Silverado et le Ram 1500 dominent le marché dans le pays où tout est possible. À en croire Rivian, cela devrait être amené à changer bientôt.

Car, avant même Tesla, la start-up californienne a commercialisé le premier utilitaire à plateau électrique et préparé ainsi le type de véhicule le plus archaïque du marché à affronter l’avenir. Le Rivian peut, a priori paraître cher pour un pick-up, sachant que les prix pour un Ford F-150, un Ram 1500 ou un Chevrolet Silverado démarrent autour des 30’000 dollars. Mais pour un véhicule électrique, il est plutôt bon marché, car le Rivian est non seulement équipé de plus grosses batteries qu’une Porsche Taycan, mais est également plus puissant et possède une meilleure accélération que la plupart des rase-mottes de Stuttgart. Avec un passage de 0 à 100 km/h en à peine plus de trois secondes dans un molosse de trois tonnes, à près de deux mètres au-dessus du sol, l’accélération s’apparente au catapultage sur un porte-avions.

Une énorme batterie à bas prix

Le R1T est équipé de quatre moteurs développant une puissance totale d’environ 835 ch et un couple de plus de 1200 Nm. La batterie est largement inégalée: les premiers exemplaires sont livrés avec une batterie d’une capacité de 135 kWh pour une autonomie de 505 km. Une version de 180 kWh pour un rayon d’action de plus de 600 km suivra ultérieurement. Même le modèle d’entrée de gamme prévu pour 2024 à partir de 67’500 dollars a de quoi impressionner: avec un seul moteur par essieu, il développe encore plus de 600 ch et la plus petite batterie de 105 kWh offre autant d’énergie que le modèle haut de gamme de la Mercedes EQS.

Pour autant, le R1T n’a pas pour ambition de remettre en cause la vision du monde des conducteurs de Porsche. Car, le Rivian est, comme tout pick-up, du genre serein: on surplombe tout et on navigue à travers le trafic tout en faisant l’expérience d’un confort rarement atteint dans les pick-up traditionnels. L’accélération silencieuse et sans effort et la suspension pneumatique en font une berline parmi les utilitaires à plateau. C’est pourquoi Rivian ne le positionne pas comme une «bête de somme», mais comme un jouet pour la société de loisirs soucieuse du climat.

Certes, le R1T n’a pas peur de s’aventurer hors des sentiers battus, mais il est positionné comme un jouet pour la société de loisirs soucieuse du climat. Rivian Avec ses grandes surfaces nues et ses écrans encore plus grands, la cabine ressemble plus à un cockpit qu’à une salle des machines. Rivian La cuisine de camping embarquée est logée dans le très pratique «gear tunnel», le compartiment traversant situé entre la cabine et le plateau. Rivian

Par conséquent, le R1T est proposé avec toutes sortes d’options de plein air. Cela va de la cuisine de camping logée dans le très pratique «gear tunnel» (compartiment de rangement traversant situé entre la cabine et le plateau, présent grâce à l’absence de réservoir et d’arbre à cardan) au «frunk» sous le capot, qui est à lui seul plus grand que le coffre de la plupart des voitures de petite taille, en passant par la tente de toit.