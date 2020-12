Roissy : Le rabatteur présumé d’Epstein a été arrêté

Jean-Luc B., accusé par plusieurs mannequins d’agressions sexuelles, ami du milliardaire américain Jeffrey Epstein, a été interpellé alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Dakar.

Le septuagénaire, fondateur des agences Karin Models et MC2 Model Management, a été placé mercredi en garde à vue pour viols et agressions sexuelles, notamment sur mineurs, harcèlement sexuel, association de malfaiteurs et traite des êtres humains, a confirmé le parquet de Paris interrogé par l’AFP.