France : Le rabatteur présumé d’Epstein, un Français, est inculpé

L’agent de mannequins interpellé à Roissy mercredi alors qu’il allait s’envoler pour Dakar, est écroué et placé en détention provisoire.

L’agent de mannequins français Jean-Luc B., soupçonné d’avoir joué le rôle de rabatteur pour le milliardaire américain Jeffrey Epstein et accusé de viols par plusieurs anciens top models, a été inculpé vendredi soir et placé en détention provisoire, a annoncé samedi le parquet de Paris.

Le septuagénaire, interpellé et placé en garde à vue mercredi à l’aéroport parisien Charles-de-Gaulle alors qu’il allait s’envoler pour Dakar, a été mis en examen vendredi soir pour «viols sur mineur de plus de 15 ans» et «harcèlement sexuel», a précisé le parquet confirmant une information du journal Le Parisien.