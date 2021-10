Football : Le rachat de Newcastle est «une honte pour le football anglais»

Le rachat du club de Newcastle par un fonds saoudien est «une honte pour le football anglais», réalisé au mépris «des droits humains» et de «la justice», a dénoncé vendredi Hatice Cengiz, la fiancée du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi.

«Je suis vraiment triste. Je suppose que l’argent est plus important que tout dans cette vie», a confié à Sky News Mme Cengiz, au lendemain du rachat du club anglais par un consortium comprenant le fonds d’investissement saoudien, PCP Capital Partners et les frères David et Simon Reuben.