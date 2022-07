Etats-Unis: Le rachat de Twitter par Elon Musk serait compromis

États-Unis : Le rachat de Twitter par Elon Musk serait compromis

Selon le «Washington Post», Elon Musk réfléchirait sérieusement à racheter le réseau social Twitter, à cause d’inquiétudes au sujet des spams.

Elon Musk a mis en doute à plusieurs reprises les données transmises par Twitter sur les spams et les faux comptes et les moyens mis en place pour en limiter la prolifération. (Image d’illustration)

L’action de Twitter perdait du terrain en Bourse jeudi après la publication d’un article du «Washington Post» selon lequel le rachat du réseau social par Elon Musk serait sérieusement compromis, à cause des inquiétudes du multimilliardaire au sujet des spams.

L’équipe du patron de Tesla et SpaceX aurait interrompu les négociations avec l’un des investisseurs censé contribuer à l’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars. «Maintenant que l’équipe de Musk est arrivée à la conclusion que les chiffres de Twitter sur les faux comptes n’étaient pas vérifiables, elle devrait prendre des mesures drastiques, a indiqué l’une des sources» proches du dossier, détaille le quotidien américain.

A Wall Street, le titre de l’entreprise californienne perdait plus de 4% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse, après une séance en légère hausse (+1,52%). Elon Musk a mis en doute à plusieurs reprises les données transmises par Twitter sur les spams et les faux comptes et les moyens mis en place pour en limiter la prolifération.