Jonathan Majors

«Le racisme est le vrai monstre»

Jonathan Majors est la vedette de «Lovecraft Country», série à voir dès lundi 17 août 2020 sur OCS, qui mélange racisme et créatures surnaturelles.

J’ai grandi au Texas où, en tant que jeune Black, on m’a appris très jeune à surveiller mes faits et gestes pour éviter d’attirer l’attention. Même si la série est une fiction, elle va permettre d’ouvrir les yeux sur l’attitude des Blancs qui jugent uniquement sur la couleur de peau. Le racisme est le vrai monstre. Dans une époque, pas si lointaine, les Blacks n’avaient plus le droit de sortir de chez eux une fois qu’il faisait nuit et ils pouvaient être tués en toute impunité.