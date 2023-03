Étude : Le racisme structurel reste une réalité en Suisse

«L’étude fait apparaître des indices de discriminations institutionnelles et structurelles en particulier dans les domaines du travail, du logement, des démarches administratives et de la naturalisation, mais aussi, dans une moindre mesure, dans les domaines de la sécurité sociale ainsi que de la police et de la justice», liste le DFI.

S’attaquer aux biais institutionnels

À noter que «la question est moins bien documentée dans les domaines de la santé et de l’éducation. Quant aux médias et à Internet, à la vie quotidienne ou encore à l’espace public et la famille, ils n’ont pas encore fait l’objet de suffisamment d’études pour que l’on puisse tirer des conclusions concernant la discrimination raciale», précise le DFI.

Face à ces résultats, le SLR estime que «pour ancrer durablement la protection contre la discrimination raciale au sein de la société, il faut jeter un regard critique sur nos structures et nos institutions». Mais «pour concevoir et mettre en œuvre des mesures s’attaquant aux biais institutionnels, il faut disposer d’expertise et d’expérience». Ce qui demande du temps et de l’argent. «Il revient à la politique, aux autorités et aux institutions de permettre à ce savoir de se constituer et de circuler, de soutenir ce processus et de tirer profit de ces connaissances», conclut le SLR.