Procès du 13 novembre : «Le radicalisme de Salah Abdeslam est ancien, ancré»

Jeudi, une juge belge a été entendue dans le cadre des attentats survenus à Paris le 13 novembre 2015. Elle a démonté les arguments employés par les accusés pour se dédouaner de leurs actes.

La juge antiterroriste belge Isabelle Panou a la réputation d’être coriace, en plus d’une fine connaisseuse des réseaux islamistes de son pays, et elle a fait preuve de pugnacité, jeudi, au procès des attentats du 13 novembre. Pendant plus de quatre heures, la magistrate a tenté de démonter les arguments des accusés pour se dédouaner, notamment ceux de Salah Abdeslam et de Mohamed A., n’hésitant pas à croiser le fer, parfois de manière peu amène, avec la défense.