Le rail pas encore assez attractif, juge l'aéroport de Genève

Mercredi, l’ONG Noé 21, mandatée par les Verts, estimait que la moitié des vols transitant par l’aéroport de Genève pourraient être effectués en train. En effet, selon ses calculs, 52% des destinations desservies sont atteignables en chemin de fer en moins de huit heures, et 30% entre trois et six heures. Ce vendredi, le directeur de la plateforme aéroportuaire, André Schneider, a livré une autre analyse dans la «Tribune de Genève». Il observe qu’à ce jour, seules trois destinations jouissant d’une liaison aérienne avec Cointrin sont à moins de cinq heures de train: Paris Orly, Paris Charles de Gaulle et Zurich.