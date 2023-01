Monde du travail : Le ralentissement économique dope les emplois de moindre qualité

L’Organisation internationale du travail prévoit une légère augmentation du chômage mondial. Et nombreux sont ceux qui devront accepter des postes souvent très mal payés, avec parfois des durées insuffisantes.

L’essoufflement actuel de l’économie mondiale va contraindre davantage de travailleurs à accepter des emplois mal rémunérés, précaires et dépourvus de protection sociale, a averti l’Organisation internationale du travail (OIT) lundi. Elle prévoit également une légère augmentation du chômage mondial cette année, d’environ trois millions de personnes, pour atteindre 208 millions (taux de chômage mondial de 5,8%), marquant une inversion de la baisse observée de 2020 à 2022.

En outre, en raison de l’inflation, comme les prix augmentent plus vite que les revenus nominaux du travail, davantage de personnes risquent d’être précipitées dans la pauvreté, selon le rapport que l’OIT consacre chaque année à l’emploi. De nouvelles tensions géopolitiques, le conflit en Ukraine, la reprise inégale après la pandémie et la persistance de goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement mondiales «ont créé les conditions d’un épisode de stagflation, conjuguant simultanément inflation élevée et faible croissance, pour la première fois depuis les années 1970», constate le rapport.